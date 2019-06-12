【名家筆陣】何濼生：濫用關稅隨時自我孤立

特朗普自稱是關稅人(Tariff Man)，懂得利用關稅作為要脅手段，以迫使其他國家就範，確保美國利益行先，以達致美國再偉大的目標。於是他以關稅為手段，到處欺壓別國，甚至鄰國和盟友。然而，關稅其實就是對購買進口貨人的稅項，直接受損的是購入進口貨的消費者或企業，增加生活費和生產成本。



當然，這額外負擔有多重要，還看有沒有替代品，和替代品的價格。按一般常理，自由貿易下被選出的供應商應是最價廉物美的。是以關稅為本國帶來損失的結論毫無懸念。



特朗普當然也不是蠢人，他的如意算盤是以關稅去威嚇別人，最理想是毋須真的用上而對方全方位讓步。他之所以信心爆棚，是因為美國市場夠大，猜想人家不敢造次，因此會作出大讓步。他更猜想，稅率愈大，徵稅範圍愈廣，對方承受的壓力也愈大，自己的勝算也愈大。



但是，關稅作為威脅的手段是雙刃劍。稅率愈大，徵稅範圍愈廣，對本國的買家所造成的損害也愈深。觀乎中方媒體的評論，中方已有打持久戰的準備。由於美國從中國入口量大，要從別國或本國尋找替代供應，殊不容易。最後中國輸美的產品不會跌很多，反而關稅會刺激內地消費者罷買美國貨的「愛國心」。到頭來美國對華的出口大跌，美國對華貿易逆差反而上升了，五月份非農業新增職位也跌至七萬五千的低位。四月份的整體逆差雖然稍跌，對中國貿易的商品逆差卻升至294億美元。最慘是連美資企業在華生產的美國貨和服務，也備受打擊。特朗普是次舉動很可能會變成自損自殘。



長遠來看，美國輸掉的比當前輸掉的會更多。主要是狂加關稅顯出不友善的勢態，傷害與其他國家合作所需的互信。由於特朗普濫用關稅，最終必會孤立自己。美國如何可以再偉大起來？若美國長期被視作霸凌主義者，如何可以有忠誠相待的盟友？



有人說國際關係只有利益，根本沒有忠誠相待的朋友，所以不要太天真。但是，你喜歡也好，不喜歡也好，全球主義即多邊主義才是正途，亦確實為全球帶來實質的好處。



從全球的視野看，GATT(關稅暨貿易總協定)自1947年落實至1995年演變成WTO(世貿組織)，世界的長期趨勢是步向自由貿易，逐步降低關稅，目的只有一個，就是讓各國共享自由貿易的紅利。這個趨勢的形成是基於對關稅的反思和其後的互信。如今特朗普所行的、急功近利的單邊主義，在全球亦是唯此一家，證明美國勢將自討苦吃，不但再偉大不起來，他自己還會變成美國的歷史罪人，把美國的軟實力摧毀。



何濼生

珠海學院商學院院長

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