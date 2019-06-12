陳錦興：中金業務模式具韌力

市場避險情緒降溫，資金轉向風險資產。今年最早見頂回落的內地券商股，近期再現反彈之勢。當中可留意走勢轉強的中金公司(03908)，短線值博率不俗。



中金的投行實力及品牌俱佳，將受惠於年內推出的科創板。最新消息是阿里巴巴將於短期內來港作第二上市，中金有望成為保薦人之一。此外，去年業績仍可維持兩成增長，業務模式具韌力。



由於中美經貿關係愈趨緊張，有傳阿里巴巴計劃回歸香港作第二上市，最快數周內向港交所(00388)遞交上市申請，計劃集資約200億美元。若成事，將打破2010年友邦(01299)集資1,383億港元的紀錄。估計中金很大機會成為上市保薦人之一，因阿里與中金關係密切，亦持有中金11.7%的H股。



除了這單大交易以外，中金在投行的實力與品牌強勁，內地新推出的科創板，現時進展良好，將為中金帶來不少業務機會。中金首季的投行業務手續費淨收入按年輕微倒退，估計下半年可大幅改善。去年內地股市大跌，不少主要券商的盈利都下挫，唯獨是中金仍保持20%的增長，反映其業務模式經得起市況起落的變化。



內地券商板塊已調整了超過3個月，大部分負面因素已反映。內地股市仍在不斷開放，A股入摩及入富等利好影響不變，A股中線展望依然正面。中金業務平衡，投行及經紀業務互補性強，客戶以機構為主，盈利能見度較佳，亦可支持其相對行業的估值溢價。建議在14.5元吸納，目標價17元，止蝕位13元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)



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