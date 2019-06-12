姚遷：北上資金大舉入市撈底

端午節前，滬綜指五連陰，同時創出調整以來的新低。不過節後A股市場就迎來新的起步。6月10日A股反彈，滬綜指一度上升超過30點，午後雖然升幅收窄，但最終上漲24.33點，以2,852.13點收市，剛好收在半年平均線之上。



回顧A股盤面，個股普漲，以5G板塊為代表的科技股表現不錯。而更能帶動指數上漲的，還是藍籌白馬股。當天上證50指數大漲1.35%，應該是主要股指中表現最好的，該指數亦是之前沒有創新低的指數。



藍籌白馬股表現強勢，很大的可能，就是北上資金正在大舉進場「抄底」。然而，北上資金的積極進場，似乎並沒有引起內地資金的重視，在這種情況下，整個市場的成交依舊低迷。



那麼，北上資金主要買入了哪些股票呢？滬市方面，淨買入過億元的股份有7只。其中，貴州茅台(600519.SH)淨買入金額高達8.77億元人民幣（下同)，中國平安(601318.SH)淨買入金額為7.86億元，而招商銀行(600036.SH)、伊利股份(600887.SH)、興業銀行(601166.SH)、中信證券(600030.SH)和海螺水泥(600585.SH)的淨買入金額均超過1億元。由此可見，北上資金最喜愛的品種，依舊是很多普通投資者最不願去涉足的大股。



另一方面，亞太區的本地生產總值(GDP) 去年已佔了全球GDP逾三分之一。在過去15年，亞太區一直引領全球的經濟增長，預期該趨勢在未來數年將會持續。此外，一八年亞太區佔全球電子商務物流市場份額42.9%，比北美市場的32.3%多近三分之一，亦較歐洲的21.3%多近一倍。預計到二○二三年，亞太區將佔全球市場約一半。



在中、美兩大國在經濟及科技等方面熱熾較量的情況下，內地A股及港股也深受影響，投資者不妨將投資視野由中、港兩地擴展至亞太地區，以減低貿易戰的負面影響。



據仲量聯行的報告，新股ESR Cayman(01821)是亞太地區最大的物流地產平台。按建築面積計，公司亦擁有亞太區綜述最多的儲備發展項目。自2017年以來，ESR一直在加速擴大其在亞太區的業務版圖。先後進入新加坡和印度市場，並於2017年10月入股在澳洲上市的Propertylink及Centuria，其後更收購了澳洲物業發展集團CIP及Propertylink，加大力度拓展澳洲業務。



透過自然增長及收購合併，ESR的多種收入如基礎管理費、土地收購費及租金收益均高速增長，由2016至2018年其收入由9,670萬美元大增1.6倍至2.54億美元，純利由1.05億美元倍增至2.13億美元，資產管理規模由74億美元增至160億美元。



亞太區的龐大人口、收入增長、城市化及科技發展，令消費水平提高，是物流市場增長的主要動力。目前港股沒有同類公司可作比較，但類似的有美國上市的Prologis和澳洲的Goodman，過去一年兩股的表現均不錯。投資者可留意具備亞太區龍頭地位，業務亦有獨特性的ESR在港上市。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

