盧曉暘：美元有望延續反彈勢頭

上周初開始，美元指數一直下跌，由98樓上跌至近日最低的96.46水平，錄得近期比較明顯的跌勢，這個與上周包括主席鮑威爾在內的一眾聯儲局官員先後發放鴿派言論有關。

不少意見預期，年底前美國經濟會出現衰退。據利率期貨顯示，年底前美國減息機率超過90%，令美元指數從五月底開始出現明顯回落，從98之上回落至96.4。但現在要判斷美國經濟年底前開始衰退似乎過早。近期美國公布的經濟數據也不是全盤轉差。



就算聯儲局下半年減息，其他主要經濟體情況也不見得好。英國正受脫歐談判困局影響，經濟前景十分不明朗，歐元區整體經濟增長也放緩，中國也飽受貿易戰影響，基本上沒有一個國家有條件大幅收緊貨幣政策。在這情況之下，美元指數在96至98水平上下震盪的概率會是比較高的。



美元指數近期已跌至保歷加通道下線，而這位置剛巧是今年升幅的50%調整位，上周四美元指數在聯儲局言論後急跌，到周五日線圖已出現一根陽線回到通道之內，今周很有可能出現明顯反彈，上方可參考目標97.40，這是六月初的高點阻力，也靠近保歷加通道中線水平(現水平約在97.55)。



金價有可能成為美元反彈的最大受害者。此前金價五月底從1,275美元快速上升至現時1,330美元，主要除了美元下跌之外，美股大跌令避險情緒升溫也是重要原因，剛巧兩股上行動力在近期都在減弱。美元反彈時，金價短期再度下行的概率會上升，目標先看1,305美元。



上周二澳洲央行一如預期減息25點子至1.25厘，但澳元不跌反升，上周五更加曾經高見0.7022美元，昨天才隨美元轉強下跌。澳央行指儘管貿易爭端引發的下行風險有所增加，但全球經濟增長前景仍合理。在澳央行降息放鴿後，這兩周澳元若仍能衝破70美仙，證明短期上升動力很強，目標看0.71美元。



盧曉暘

外匯分析師

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