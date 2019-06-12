袁沛儀：避險貨幣料續受追捧

利率期貨顯示投資者預料聯儲局最快7月減息，並在明年1月底前共減息三次，美元一度回落。若參考基本面，除了就業市場繼續做好，其他表現好壞參半；而「Q比率」預示私人投資增長將在未來三季放緩，料經濟增長亦如是。美元98.3已見頂，但外圍也普遍偏軟下，估計二百天線96.5見重要支持。



中美貿易關係緊張，加上美債長短息差倒掛，預示美股波幅指數整體上揚，料避險貨幣繼續受捧，美元兌日圓下試107.30，美元兌瑞郎下試0.9840。



歐元區近期公布的經濟數據均回落，可見基本面轉弱，歐元上升空間有限，料歐元重返1.12。英國亦然，加上目前焦點重返政局上，料英鎊觸及1.2760後下試1.2550。



至於商品貨幣，澳元及紐元一度超賣，近日見技術反彈，在邁向寬鬆貨幣政策下，料上升空間有限；澳元下試0.69；紐元未能突破下降通道，料將重返0.6530。油組有意延長減產計劃，不過最終會否落實仍需觀望月底結果，油價50美元有重要支持，估計美元兌加元短線在1.33附近橫行。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

