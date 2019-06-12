英國人受夠了！選出「硬」派首相將利好英鎊

英國人對「脫歐拖延症」受夠了！最新調查顯示，選出對脫歐展現出堅定決心和信心的首相或將成為利好因素，這將驅動英鎊走勢向好。鎊匯目前報1.2723，升0.3%。



英國保守黨已於周一正式啟動首相候選人的選舉程序，外國媒體報道，厭倦「脫歐拖延症」的英國人開始為求成功脫歐甚至開始考慮「硬脫歐」的好處。



報道指從這個角度看，對脫歐展現出堅定決心和信心的大熱候選人約翰遜或將成為英鎊的新「救星」。



約翰遜曾表示，無論如何，英國都將在10月31日前完成脫歐，他指出與其困守在歐盟，不如選擇無協議脫歐；雖然硬脫歐帶來未知的衝擊，但艱難的突破總比沒完沒了的談判以及由此帶來的不確定性要好得多。



市場對約翰遜的寄望並非空中樓閣，英國央行貨幣政策委員會成員桑德斯也曾表示，如果英國順利脫歐，英國經濟或將得到「大爆發」，市場很可能在未來兩到三年內出現「嚴重的過度需求」，英鎊的複甦也就指日可待了。



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