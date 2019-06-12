美股收市：道高開低走　結束6連升

市場繼續憧憬美國聯儲局減息，以應對經濟放緩，加上在6月28至29日二十國集團(G20)領導人峰會前，市場入市氣氛審慎，美股三大指數高開低走。道指最多曾升185點，至中後段轉為下跌，全日收報26,048點，跌14點或0.05%，結束6連升；標指收報2,885點，跌1點或0.03%；納指收報7,822點，跌少於1點。



數據方面，美國5月生產物價指數(PPI)僅按月上漲0.1%，符合預期。PPI是衡量通脹壓力的重要指標之一，反映聯儲局減息空間更大。事實上，包括聯儲局主席鮑威爾在內的多位聯儲官員都已暗示，對放寬貨幣政策持開放態度。該局將在6月18至19日召開貨幣政策會議。



美國總統特朗普在其社交媒體Twitter帳戶留言繼續狠批聯儲局，說：「歐元和其他貨幣兌美元貶值，使美國處於極大劣勢。聯儲局將利率加得太高，並同時進行荒謬的量化緊縮政策！他們一無所知！美國目前通脹非常低，是漂亮的事！」



個股方面，美國財經媒體彭博報道，蘋果公司(Apple Inc.)已準備好「後備計劃」，如果中美貿易戰惡化至失控，輸美的iPhone生產工序將全面撤出中國。



報道引述全球「代工」一哥台資機構鴻海高層指出，如有需要，在中國以外將有足夠的產能，生產全部iPhone。鴻海強調，目前蘋果公司未作出任何指示。一旦有指示，將迅速反應。蘋果公司股價收報194.81美元，升1.16%。



社交網站Facebook(Fb)獲券商MoffettNathanson調高投資評級，由「中性」調升至「買入」，目標價210美元，理由是該公司的基本因素改善，以及新的增長機會，而監管收緊的風險已反映在股價之內。Fb股價收報178.1美元，升1.88%。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

