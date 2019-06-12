新股專輯：嘉濤超購逾79倍　每股定價0.6元

香港私營安老院舍營運商嘉濤(香港)控股(02189)公布招股結果，發售價定為每股0.6港元，為招股價範圍下限，集資淨額約1.184億元。認購一手(4,000股)中籤率20%，要認購20手(8萬股)始可穩獲一手。股份將於明日(13日)於主板上市。



是次香港公開發售部分錄得79.37倍超額認購，啟動回撥機制，共7,500萬股已重新分配至公開發售股份，令最終數目增至1億股，佔可供認購發售股份總數的40%。國際配售部分獲輕微超額認購。



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