【深度解構】港交所涉利益衝突　新股審批應由證監把關？

近日市傳有香港交易所(00388)前高層涉嫌不當審批新股上市，市場再度關注港交所作為上市公司及監管機構的潛在利益衝突、現行的上市審批制度，由上市科及上市委員會「把關」是否足夠，更有聲音重提應否將上市審批權移交香港證監會。



港交所是上市審批的前線監管機構，所有新股申請需向港交所提交，由上市科審閱，再由上市委員會進行上市聆訊決定是否批准上市。鑑於近年「啤殼」嚴重，證監會曾於一六年提出上市監管架構改革建議，雖保留港交所上市審批權，但擴大證監會在上市監管的參與度，但改革被推倒。最後證監會採「前置式」監管，提早介入嚴重上市事宜。



公共專業聯盟財經政策發言人甄文星指出，現時上市審批制度最大爭議始終是來自上市委員會。「上市委員是義工，且需花上大量時間，但卻有好大權，可接觸大量市場敏感資料，有獲取個人利益的風險。雖然委員可就有利益衝突事宜避席，但一些延後或商業利益，好難證明！而且，每宗新股審批最少要花上五小時，上市委員都是大忙人，是否有足夠時間審批？」



再者，港交所是上市公司，員工可按公司業績表現有獎勵或花紅，「愈批得多，愈多公司成功上市，港交所業績好，愈多花紅！」加上現時證監會每年都要審核上市科表現，「床重疊屋，要業界同時面對兩個監管機構，應將上市審批權移交證監會。」



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獨立股評人David Webb指出，如果港交所真的有前員工涉不當審批新股，這對香港的國際金融中心聲譽有很大的打擊，他已促請該所盡快披露事件。



Webb續指，一般而言，港交所是追求盈利的監管機構，有潛在利益衝突，因此應將其所有監管功能（包括上市規則的管理及執行）交給證監會，後者現時已執行《收購及合併守則》。他重申，政府委任的專家小組在2003年已提出有關建議，但政府一直未有執行。



投資基金公會在上市改革的回應書中也指出，為了投資者的最大利益及確保有清晰的問責監督，最理想安排是將審批新股的工作交由證監會負責，這可確保投資者的利益優先於商業或其他考量。事實上，英美等主要成熟市場都是由證監會，而非由交易所去擔當審批新股的把關工作。該會不認為由證監會審批新股將會窒礙市場發展。



有投行人士指，「港交所有誘因找多些公司上市，故合條件就批，導致不少質素較低的公司也可上到市」，故長遠應將審批權交證監會。但他也擔心證監會過度規管，故要時間適應。



不過，曾反對上市改革的上市公司商會就不認為現行審批制度有漏洞，其總幹事黃明偉指出，「有幾重關卡，包括上市委員會，不是一人可隻手遮天。就算有個人操守問題，也是一個人的事，與制度無關。」故不用再重新檢視上市審批事宜，「之前已傾過，不用再走回頭路！」



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