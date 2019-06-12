上置集團出售瀋陽雅賓利花園項目權益

上置集團(01207)公布，附屬公司康明投資、瀋陽綠怡酒店管理及上海亞羅企業管理合夥企業，出售遼寧高校後勤集團房地產開發的100%股權，總價格為11.5億元人民幣(下同)。作為買方的香港創地及瀋陽瑞光貿易同意向上置賣方支付股東貸款，金額約1.35億元。



遼寧高校後勤集團房地產開發持有瀋陽雅賓利花園項目，地皮位於中國瀋陽和平區和平南大街東，地盤面積約84,109方米，以及計容面積約338,486方米的1期、2期A、2期B及3期A的開發已竣工。2018年，貨幣價值約11.39億元，以及合約面積約7,318方米的銷售合約已簽署。3期B及3期C正辦理規劃方案審批，計容面積約216,309方米。



集團預期出售所得款項淨額約12.56億元，將用於其他房地產開發項目，以及歸還外部債務。



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