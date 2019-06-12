【市前重點睇】道指結束6連升　油價偏軟

●美匯指數跌至96.68水平，離岸人民幣(CNH)高見6.9250，港匯升至7.8363，圓匯企108.54，歐元漲至1.1328，英鎊高見1.2736。金價反覆升至1,327美元。油價跌約1%，布油低見62.01美元，紐油失守53美元。道指期貨偏軟。



●美國總統特朗普表示，是自己親自擱置和中國達成貿易協議，除非對方回到今年早些時候談妥的條件上，否則不會達成協議。



-美國商務部長羅斯明言，中美不會在二十國集團(G20)領導人峰會上達成協議。



-美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，相信即使中美兩國無法達成貿易協議，美國今年仍可維持3%的經濟增速。



-據報，蘋果公司(Apple Inc.)已準備好「後備計劃」，如果中美貿易戰惡化至失控，輸美的iPhone生產工序將全面撤出中國。



●道指收報26,048點，跌14點或0.05%，結束6連升；標指收報2,885點，跌1點或0.03%；納指收報7,822點，跌少於1點。 https://bit.ly/2F3Ewhg



-傳蘋果公司正洽購英特爾調制解調器業務。



●港股ADR指數收報27,734點，跌54點。



●美國10年期國債孳息率跌0.53點子，報2.1431厘。



●美國5月生產物價指數(PPI)僅按月上漲0.1%，符合預期。



●紐約期油收報每桶53.27美元，升1美仙或0.02%；布蘭特期油收報每桶62.29美元，無升跌。



-美國能源信息管理局下調2019年全球石油供應展望。



●紐約期金收報每安士1,331.2美元，升1.9美元或0.1%。



●英國富時100指數收報7,398點，升22點或0.31%；法國CAC指數收報5,408點，升25點或0.48%；德國DAX指數收報12,155點，升110點或0.92%。 https://bit.ly/2MGxcOw



●英倫銀行重申，脫歐和全球貿易的緊張局勢對英國經濟構成下行風險。



●Google正加速將硬體生產業務撤出中國，已經將售往美國的主板生產大部分轉移至台灣，以避免25%的關稅。



●仲ICO？虛擬貨幣集資新玩法是IEO。 https://bit.ly/31qGYaX



●高銀金融取消啟德商業地王交易。 https://bit.ly/2F30vEW



●澳博指貴賓廳業務，受經濟放緩影響。 https://bit.ly/2R7eQoJ



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