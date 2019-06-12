【股民熱話】6月底前港股可能出現的3個情景…

今年5月魚缸「五窮」可謂十分應驗。身處於「六絕月」，至今已體現在股市成交上。6月首周4個交易日，港股平均每日成交額僅800億港元，扣除每日輪證成交約佔去兩成，魚缸有幾靜，唔使畫公仔畫出腸。



這些年港股一直以新股市場集資額名列全球前列為榮，但每日成交額每況愈下，對股民而言，甚麼新股集資王的虛銜，意義實在不大！



回說這個「六絕」，不經不覺已踏入6月中旬，到底未來十多日，港股會如何走向？



第一個可能性，亦是目前較大機會出現的情景，乃月底在日本舉行的G20峰會上，中美元首碰頭，卻仍未能達成貿易協議。美國總統特朗普會在7月宣布向餘下約3,000億美元中國商品加徵關稅的時間表，而中國亦會執行「不可靠實體清單」，向目標外資企業還以顏色。如此，這是最糟糕的情況，港股將繼續尋底，恒生指數或下試25,000至25,500點水平，國企指數亦有機會考驗10,000點關支持。



第二個可能出現的情景，乃在月底中美元首會面前，雙方在貿易談判上有些微進展，兩國高層恢復互動商談，但原則性問題仍有待商討。美國暫不會急於向額外中國商品加徵關稅，但亦暫不會撤回對2,500億美元中國商品加徵關稅，以及一系列封殺華為的決定，直至雙方達成協議為止。如是者，港股將呈反覆上落，恒指波幅區料介26,500至28,000點水平徘徊。



第三個可能性，乃在月底中美元首會面前，雙方終於達成協議。當然呢一刻大家都傾向認為呢個可能性十分之低。但別忘記，對於特朗普而言，利益至上，最近已有白宮官員上書要求押後實施華為禁令，顯見其內部存在分歧。若然拖得太久，反不利其競選連任總統的部署。



中國方面，經濟情況嚴峻不是秘密，貿易戰可以打但其實不願打的想法，不難理解。故即使「六絕月」中美貿易以「皆大歡喜」來完場的可能性暫看不大，但亦不能完全抹殺其可能性。若真的告一段落，港股有望來一次較似樣的反彈，重上28,000點亦不足為奇。



至於說「六絕」過後，是否「七翻身」？呢一刻大家都冇水晶球。但有一點須注意的，乃次季中、港經濟持續受到貿易戰的負面影響，上半年的經濟數據都唔會好，而展望第三季，即使是有談判有好消息，但經濟層面還須時復原。投資者只能抱着且戰且走的心態，小注怡情，至少在10月前，還是有必要盡量保持警惕，嚴限注碼，以策萬全。



東方產經專欄作者帥哥



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