亞洲股市：日股偏軟　韓澳股穩升

美股偏軟，道指結束6連升；亞洲主要股市個別發展，日本5月PPI按年升0.7%，符預期，日本日經225指數早段跌16點或0.08%，至21,187點。



板塊方面，通訊服務股跌1.8%，地產、金融及能源股跌幅不足1%。個股中，軟銀挫2.8%，大和證券、東急不動產及川崎重工全線跌逾1%。



本田汽車升0.5%，德意志銀行將其評級由「持有」調升至「買入」。日產汽車則跌0.4%。



經營軟體開發和資訊系統服務商Computer Engineering & Consulting飆10%。公司第一季度營業利潤按年增21%。



南韓首爾綜合指數升3點或0.1%，報2,115點。鮮京化學及POLUS生物製藥抽升逾4%，三星電子微升0.1%。



澳洲悉尼普通股指數升41點或0.6%，報6,666點。板塊方面，資訊技術及原材料股齊升超過1%。個股中，冠軍鐵礦抽升8%，清潔TeQ控股及Helloworld旅遊漲3.5%至4%。



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