【港股開市】重磅藍籌下跌　手機設備股回吐

港股連升4日後回吐，恒生指數低開186點或0.67%，報27,603點，跌穿250天線(27,734點)。國企指數低開55點或0.52%，報10,564點。



友邦保險回吐1.3%，報76.1港元；香港交易所及中國移動低開1%；騰訊跌0.8%，報341.8元，合共拖低恒指81點。



中資金融股普遍向下，中國人壽跌1%；中國平安、工商銀行及建設銀行跌0.8%；中國銀行及農業銀行跌0.3%。



手機設備股顯著回吐，舜宇光學跌3.5%，是表現最差藍籌；瑞聲科技跌1.9%；丘鈦科技跌2%；中興通訊跌2.3%。



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