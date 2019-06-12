A股快報：三大指數回軟　油股領跌

內地股市未能延續昨日(11日)升勢，滬綜指低開8點或0.29%，報2,917點；深成指低開29點或0.32%，至9,008點；創業板指數低開5點或0.4%，報1,481點。



板塊方面，石油股跌0.5%，金融及釀酒股齊跌0.4%，煤炭股跌0.3%，地產股偏軟；有色金屬及水泥股均升0.2%。



美「人造肉第一股」Beyond Meat隔夜股價大挫；人造肉概念股受壓，哈高科及金健米業雙雙低開8%，維維股份、來伊份及京糧控股低開6%，豐樂種業低開5%。



稀土永磁相關股份揚升，鴻達興業、正海磁材、金力永磁及久吾高科等升停板。國家發改委近日下發《關於開展稀土等戰略性礦產資源情況調研的通知》，自6月10日起，由發改委、工信部及自然資源部相關司局負責人分別帶隊調研。



基建股續受惠國策而做好，中鋁國際、建研院、正平股份及達剛路機升停板，建科院高開7%，新城市漲5%。



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