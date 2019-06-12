【即市分析】日清食品破頂在望

東方產經專欄作者桃桃：大市近日強勢反彈，惟市場對升勢能否持續有所保留，故資金仍偏向以守為攻，一眾防守股如領展房產基金(00823)、粵海投資(00270)及港鐵公司(00066)繼續於高位整固。



主打民生需求的內需食品股亦表現強勢，維他奶(00345)及頤海國際(01579)昨日(11日)齊齊破頂，而同樣具品牌知名度的日清食品(01475)亦升穿5元關，即市創出5.18元的52周新高。



事實上，日清首季多賺25%至9,167萬元，盈利增長穩定。集團除咗生產即食麵，近年產品更趨多元化，去年增設穀物麥片生產線，銷售至港澳台及內地市場，今年底或明年初更拓展至美加市場，有望成為未來增長動力。



另外，早前市場憧憬其有望發展「未來食品」，若然相關概念繼續發酵，股價有再升動力，後市有望上試5.3元的上市高位，4.8元支持不宜有失。注意該股派發末期息每股9.5仙將於明日除淨。



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