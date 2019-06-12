中國5月通脹2.7%符預期　鮮果價格急升

中國國家統計局公布，5月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.7%，符合預期，前值升2.5%(見附圖一)。期內鮮果價格按年大漲26.7%，至歷史高位；按月則升10.1%，主要原因是去年蘋果和梨減產，今年庫存不足，加上今年南方陰雨天氣較多，時令鮮果市場供應減少。



其中，5月份城市CPI按年上漲2.7%，農村升2.8%；食品價格漲7.7%，非食品價格升1.6%；消費品價格漲3.2%，服務價格漲1.9%。1至5月平均計，CPI按年增長2.2%。



統計局城市司處長董雅秀表示，在食品中，鮮果價格按年升26.7%，漲幅比4月擴大14.8個百分點；豬肉價格上漲18.2%，較4月擴大3.8個百分點；鮮菜價格升13.3%，較4月回落4.1個百分點；雞蛋和禽肉價格分別上漲8.7和6.4%，較4月分別擴大6.1和1.4個百分點。



在非食品中，教育文化和娛樂、醫療保健、居住價格分別上漲2.6、2.5和1.8%。



至於工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上漲0.6%，與預期相同，前值升0.9%(見附圖二)。在主要行業中，漲幅回落的有石油和天然氣開採業，上漲6.7%，較4月回落3.4個百分點；非金屬礦物製品業升3.1%，回落0.6個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業升2.3%，回落1.9個百分點。



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