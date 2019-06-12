【即市分析】基建鐵路股勝在有國策加持

東方產經專欄作者股博士：自5月中美貿易戰升級以來，港股一直反覆向下，至近兩日才出現似樣的反彈，恒指昨日(11日)成功收復250日線。不過，大市成交未見太大起色，且升勢仍集中在幾隻重磅股，反映資金不敢太過進取，現時不妨吼有國策護蔭的板塊出手較值博。



有指內地計劃推出專項債資金可作重大項目資本金，市場分析認為有助拉動基建投資增長，基建鐵路股昨日全線起動。中國中鐵(00390)及中國鐵建(01186)急升逾7%，中國交通建設(01800)及中國中車(01766)分別反彈4%及3%。(基建股表現：https://bit.ly/2TmoW4T )



受惠需求增長帶動的重型機械股亦起動，中國重汽(03808)、中國龍工(03339)、濰柴動力(02338)及中聯重科(01157)昨日升5至8%不等。(機械器材股表現：https://bit.ly/2U793PV )



摩根士丹利及滙豐證券分別發表報告，認為中國允許地方政府發行專項債作為籌募資金，有助加快基建投資。花旗亦有相同睇法，並指中資基建股近期股價回落後，正提供買入良機，選股次序依次為中鐵、中鐵建及中國建築(03311) ，均予「買入」投資評級，分別予目標價8.5元、11.8元及10元，



事實上，中美貿易關係遲遲未見轉機，拉動經濟的三大範疇之中，外貿持續疲弱，加大基建投資力度仍是內地其中一個工作重點。有指今年全國鐵路投資有望再超過8,000億元人民幣，甚至或創歷史新高。



4隻基建鐵路股自3月開始由高位回落，惟跌至低位現明顯承接力，近日更齊齊觸底回升，當中可留意對消息較敏感的中鐵及中鐵建，股價已收復多條平均線，現價買入博上前高位，值博率不俗。



至於重型機械股，不妨考慮反彈力較強的重汽、濰柴及中聯重科，3股表現相對硬淨，且首季業績表現出色，中長線仍有向上空間。

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