突取消啟德商業地交易　高銀金融靠穩

高銀金融(00530)啟德商業地撻訂，周三(12日)股價升0.4%，至2.32港元，成交逾102萬元。



公司上月以逾111.24億元投得啟德舊跑道的第4C區4號商業地，原定須於昨日(6月11日)或之前繳付地價的餘額(即逾110.99億元)，但公司昨突然公布，因近期社會矛盾及經濟不穩將對香港商業地產市場產生負面影響，故贊成停止地皮交易。除已支付的2,500萬元按金將被政府沒收，政府將來再次出售該地皮，所有轉售或轉售的損失與費用將可能要由該公司支付。



不過，公司主席潘蘇通及獨立非執行董事高敏則支持繼續交易。潘指是次不涉及融資問題，個人對這地具信心，並透露將來會以個人名義再度競投該地皮。



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