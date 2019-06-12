恒大擬斥1600億人幣在南沙拓新能源汽車基地

內媒報道，廣州市政府與恒大集團昨日(11日)簽署戰略合作框架協議暨南沙系列重大投資合作協議。恒大將斥資1,600億元人民幣，在廣州南沙區建設新能源汽車三大基地等項目，其中新能源汽車整車研發生產基地，將發展成恒大新能源汽車集團未來年產100萬輛整車的生產基地。



另外，新能源電池研發生產基地將建成50GWH生產規模的動力電池超級工廠；電機研發生產基地屬可配套100萬輛整車的電機和電控系統生產基地。



中國恒大(03333)跟隨大市向下，最新跌逾1%，報21港元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。