港股格局：沈慶洪指一旦失守27200便要清倉

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股近日顯著反彈，但逼近28,000點無力再上，現市況反映高位有獲利回吐，料恒指將在27,200點至27,800點徘徊。若能守穩27,200點，將可續企高位；若跌穿則宜清倉離場。



舜宇光學(02382)5月手機鏡頭出貨量按月減少5.8%，按年增38.7%。他指出，手機設備股處於貿戰中的風眼，建議趁高位減持。並要留意有關股份應觀察其毛利率變動，多於出貨量升跌。



高銀金融(00530)董事會突叫停啓德商業地王交易，他認為對地產股影響不大，因今次地皮屬商業地而非住宅地，料對地產市道影響不大。中美貿易戰會否拖累香港經濟，從而影響地產市道更為重要。



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