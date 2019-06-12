新股專輯：東方教育潛水　貿戰影響赴美計劃

新股市場熱鬧，中國職業技能教育商東方教育(00667)及中國煙草總公司旗下中煙香港(06055)周三(12日)首日掛牌，東方教育開市報10.36港元，已較招股價11.25元低7.9%，其後曾升至10.7元日中高位，再回吐且低見9.6元，成交5.7億元。



中煙香港開市報4.97元，之後跌至4.93元低位有支持，並再反彈至5.19元日中高位，成交5.4億元。



對於昨日(11日)有上市公司因社會矛盾，而取消官地的交易。東方教育董事會主席吳偉稱，「沒有在那裡媒體看到(有關新聞)」，認為中國對教育大力支持，看好發展前景。



吳透露，最快今年底將推出新板塊，未來數年每年增加20間學校，選址主要選擇人口500萬至800萬地區。另外，公司有意拓展美國市場，發展步伐視乎大環境及公司自身能力，現時中美貿易關係緊張，對公司有影響，惟現時「不好說影響多大」，冀貿易問題能盡早解決。



調整學費方面，該公司副總裁沙旭指出，學費根據市場變化、消費者承擔能力及課程內容改變等而調整，以往調整幅度介乎5%至10%。



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