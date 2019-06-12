澳洲央行：與中國有進一步深化金融聯繫空間

澳洲央行助理行長肯特(Christopher Kent)表示，自中國開始開放資本帳戶以來，中國與澳洲有進一步深化金融聯繫的空間。



他稱，傳統上，兩國關注的焦點一直放在貿易方面，主因澳洲擴大對中國的大宗商品出口。自2005年起，中國每年對澳洲的直接投資，與澳洲國內生產總值(GDP)的平均比例達到0.7%，而中國對美國、日本和德國的可比投資數據分別與該些國家GDP比例不到0.1%。另外，中國在澳洲的投資存量大約是10年前的8倍，雖然主要受惠於低基數，但仍只佔澳洲外國投資存量總額約2%。



至於中資銀行對在澳洲企業的貸款金額，他透露是由2006年的幾乎為零，飆升至2019年的約350億澳元。目前，澳洲人民幣存款約為80億澳元。



肯特重申，自2013年以來，澳洲央行已將其外匯儲備的約5%投入至高質量的短期人民幣資產。並認為將人民幣資產納入，可令央行實現投資多元化，提高長期回報，以及增強對中國不斷增長的金融市場了解。



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