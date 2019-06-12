環球股市波動　大摩及花旗預警次季收入回落

中美貿易戰持續，環球股市波動，大型投行摩根士丹利及花旗均預告公司第2季收入下滑。



摩根士丹利CEO James Gorman表示，如果次季交易收入超過第1季會感到「非常驚訝」；過去兩周交易業務非常困難，在那之前的表現還可以，但預期整個季度的證券業務不會很糟糕，但必須對目前形勢現實一點。



他表示，公司第2季固定收益和股票交易收入，或按年出現中單位數下跌，而投資銀行費用收入跌幅料介乎10%至20%；相信公司今年FICC(固定收益、外匯及大宗商品業務)收入或逾40億至50億美元。



花旗集團CFO Mark Mason表示，該行第2季的FICC收入按年下跌，股票交易和投資銀行業務收入也回落；固定收益、外匯、大宗商品以及股票收入跌約5%；投資銀行收入降幅約15%，惟跌幅仍低於同業。



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