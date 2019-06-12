港元拆息︰1個月期飆至2.42厘 創近11年新高
2019年06月12日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至1.59厘；1星期拆息升穿2厘，升至2.17厘；與樓按相關的1個月期升至2.42厘水平，為2008年以來高位；3個月期為2.38厘。
12/6/2019
隔夜 1.59107厘
1星期 2.17357厘
2星期 2.25857厘
1個月 2.42286厘
2個月 2.39286厘
3個月 2.38037厘
6個月 2.30250厘
12個月 2.38446厘
11/6/2019
隔夜 1.01393厘
1星期 1.30214厘
2星期 1.48500厘
1個月 2.13679厘
2個月 2.13000厘
3個月 2.16732厘
6個月 2.22589厘
12個月 2.37625厘
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