港元拆息︰1個月期飆至2.42厘　創近11年新高

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至1.59厘；1星期拆息升穿2厘，升至2.17厘；與樓按相關的1個月期升至2.42厘水平，為2008年以來高位；3個月期為2.38厘。



12/6/2019

隔夜 1.59107厘

1星期 2.17357厘

2星期 2.25857厘

1個月 2.42286厘

2個月 2.39286厘

3個月 2.38037厘

6個月 2.30250厘

12個月 2.38446厘



11/6/2019

隔夜 1.01393厘

1星期 1.30214厘

2星期 1.48500厘

1個月 2.13679厘

2個月 2.13000厘

3個月 2.16732厘

6個月 2.22589厘

12個月 2.37625厘

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