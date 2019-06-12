【午市重點睇】港匯及HIBOR抽升

●港匯抽高至5個月高位，見7.8270，最新報7.8276，港元1個月HIBOR漲至2.42厘水平，為2008年以來高位。美匯指數報96.6；圓匯報108.4；歐元兌美元報1.133；英鎊續在1.27樓上。在岸、離岸人民幣在6.91及6.92水平。金價彈上1,332美元，布油回落至61.3美元，紐油報52.38美元。道指期貨輕微回落。



●恒生指數半日跌440點或1.59%，報27,348點，友邦、騰訊領跌。https://bit.ly/31tORg2

-突取消啟德商業地交易，高銀金融靠穩。

-恒大擬斥1600億人幣在南沙拓新能源汽車基地。

-魚缸通：散戶等恒指跌穿27000。

-融創中國發行6億美元優先票據。

-新股太興集團每股定價3元；嘉濤超購逾79倍，每股定價0.6元。



●【即市分析】

-領展「紅底價」應否先行獲利？https://bit.ly/2R5eRcw

-基建鐵路股勝在有國策加持。https://bit.ly/2ZdTRmW

-日清食品破頂在望。https://bit.ly/2XNXuzq



●A股快報：滬深3大指數半日跌幅均不足1%。https://bit.ly/2WzYi9K



●亞洲股市：日股中段反覆微升19點。https://bit.ly/2IwpGRa



●人民幣中間價下調2點子，報6.8932，呈兩連跌。



●人行逆回購350億元人民幣，淨回籠250億元人民幣。



●中國5月通脹2.7%符預期，鮮果價格急升。https://bit.ly/2ZnoeYi



●日本5月PPI按年升0.7%，4月核心機械訂單高過預期。



●南韓央行：將對經濟變化作出「適當」回應。



●世界銀行向中國可再生能源項目批出3億美元貸款。



●傳華為無限期推遲發布新手提電腦。



●澳洲央行：與中國有進一步深化金融聯繫空間。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】6月底前港股可能出現的3個情景…

https://bit.ly/2WtcBwY



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。