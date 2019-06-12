海航旗下CWT資產將被接管人出售

海航集團旗下香港上市公司CWT International(00521)就本月6日刊發的公告及年報作出澄清，同時公布，接管人目前有意及已採取步驟(進行盡職調查及評估已抵押資產的可銷售性)，將構成被接管的已抵押資產一部分的該公司附屬公司出售。



該公司將就還款計劃積極與接管人溝通，務求可優先償還債務。同時，也正全力推進新的融資工作，且與新融資人達成意向。



應該公司要求，公司股份自本年4月10日下午中途停牌，並將繼續暫停買賣，直至進一步公布有關融資協議項下違約事宜更新的內幕消息為止。



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