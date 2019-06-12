人民幣Hibor：隔夜息升穿3厘 在岸價高見6.9
2019年06月12日 12:23
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升穿3厘，續升至3.13厘；1、2星期、1、2、3、6及12個月拆息介乎3.22至3.73厘。
12/6/2019
隔夜 3.13200厘
1星期 3.22517厘
2星期 3.28450厘
1個月 3.36600厘
2個月 3.40933厘
3個月 3.47117厘
6個月 3.53050厘
12個月 3.73250厘
11/6/2019
隔夜 2.56578厘
1星期 2.81885厘
2星期 2.91283厘
1個月 3.08617厘
2個月 3.22233厘
3個月 3.29717厘
6個月 3.48883厘
12個月 3.64467厘
人民幣兌美元反覆，離岸人民幣(CNH)由6.9170，回落至6.9280，最新報6.9267；在岸人民幣(CNY)則由6.9201，回升至6.9000，最新報6.9127。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。