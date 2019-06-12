樓價UPDATES：業主止賺離場　迎海四年升值16%

樓市氣氛觀望，部分業主寧止賺離場。馬鞍山迎海3期兩房戶，原業主持貨4年轉手，單位僅升值約逾16%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●大角咀形品．星寓高層H室，實用面積328方呎，一房間隔，獲買家以685萬港元承接，實用呎價20,884元。原業主持貨7年轉手，帳面獲利275萬元。



●紅磡海濱南岸7座高層C室，實用面積590方呎，三房間隔，以1,300萬元易手，實用呎價22,033元，做價及呎價均創屋苑新高。



●九龍灣淘大花園P座高層3室，實用面積約322方呎，一房間隔，以610萬元獲承接，實用呎價約18,944元。單位5年升值約50%。



●大角咀一號銀海8座低層C室，實用面積665方呎，三房間隔，月租約3.25萬元，實用呎租約48.9元。



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新界區

●馬鞍山迎海3期迎海．星灣御17座中層D室，實用面積498方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以835萬元易手，實用呎價16,767元。原業主於2015年以717萬元購入單位，是次沽貨帳面獲利約118萬元。



●青衣青怡花園6座低層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，原叫價620萬元，減價22萬元以598萬元易主，實用呎價約17,434元。原業主持貨滿3年，趁額外印花稅鬆綁轉手，帳面獲利約260萬元。



●上水安盛苑低層14室，實用面積376方呎，兩房間隔，日前以自由市場價408萬元獲承接，實用呎價10,851元。原業主持貨約5年沽出，帳面獲利約176萬元。



●粉嶺牽晴間1座低層F室，實用面積574方呎，三房間隔，以每月1.75萬元租出，實用呎租30.5元。



●天水圍嘉湖山莊6月暫錄約20宗租務成交，實用呎租約24元，其中景湖居14座中層H室，實用面積547方呎，三房間隔，剛以每月1.2萬元租出，實用呎租約22元。



●粉嶺逸峯3座中層E室，實用面積459方呎，兩房間隔，以680萬元易手，實用呎價14,815元。原業主持貨約6年易手，帳面獲利約296萬元。



●元朗錦綉花園D段第四街單號屋，實用面積約902方呎，三房間隔，以每月2.45萬元租出，實用呎租約27.2元。



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