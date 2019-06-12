【瑞通推介】美團股價續守60元　購證牛證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場焦點重投中美貿易戰上，道指隔晚高開低走，最多曾升185點，至中後段轉跌，全日收報26,048點，跌14點或0.05%，結束6連升。



恒指連升4個交易日，累漲逾千點，周二(11日)收報27,789點，升210點或0.76%，周三(12日)早段沽壓明顯，跌逾400點至27,400點之下。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾3,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,800萬元，投資者連續4日部署淡倉看跌。周二其牛證街貨重貨區為收回價27,100至27,114點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



吉利汽車5月總銷量約9.03萬部，按年減少約27%，按月減少約13%。首5個月總銷量也按年減少約12%，達全年銷量目標151萬部的37%。然而，內地今月起嚴禁各地政府出台新的汽車限購規定，針對新能源汽車的限行限購更要取消，為市場對行業前景帶來憧憬。該股周二收升1.24%，重上13元收市，連升4個交易日，並已收復10天和20天線。股份周三早段隨市回軟。周二分別有3萬和113萬元淨流出其好倉和淡倉。



市場憧憬中美可化解貿易爭端，滬綜指周二急升逾2%，帶動中資券商股也跟隨抽升，中信證券周二曾升穿15.1元，收市報14.96元，升4.91%。股份周三早段於15元關前整固，暫結束兩日升勢。另集團日前公布5月錄得淨利潤4.71億元人民幣，輕微增長0.2%。輪證資金流方面，周二有逾50萬元淨流入其好倉，但同日淡倉資金流不明顯。



市場預期同股不同權股份有望在7月開始納入港股通交易名單。美團點評周二收升1.83%，重返61元之上，周三早段於10天和20天線水平徘徊，力守60元支持。周二有逾270萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾20萬元淨流出。



江西銅業近日大致沿着10天線向上，周二收升2.43%於10.12元，但50天和100天線得而復失。股份周三早段曾跌穿10元關口。周二有約3萬元淨流出其好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(18664)，行使價28,600點，2019年9月到期，實際槓桿16.2倍。貼價、中短期沽證(19365)，行使價26,400點，2019年9月到期，實際槓桿13.1倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(18351)，行使價14.9元，2019年11月到期，實際槓桿5.5倍。輕微價外、中短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿4.7倍。



中信證券輕微價外、中短期購證(18753)，行使價15.8元，2019年12月到期，實際槓桿5.1倍。



美團輕微價外、中年期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿4.7倍。



江銅輕微價外、中短期購證(18396)，行使價10.8元，2019年12月到期，實際槓桿4.4倍。



港交所輕微價外、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿9.4倍。貼價、短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿10.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68410)，收回價26,810點，槓桿比率36.6倍。N類熊證(65013)，收回價27,980點，槓桿比率34.7倍。



吉利汽車牛證(65024)，收回價11.69元，槓桿比率7.8倍。熊證(67766)，收回價14.9元，槓桿比率4.3倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率5.8倍。



騰訊牛證(66534)，收回價326.1元，槓桿比率18.4倍。熊證(62645)，收回價363.9元，槓桿比率12倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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