加快自家製！Apple擬購英特爾德國晶片部門

蘋果公司(Apple Inc.)與晶片商高通和解後，市場預期或將其晶片採用至iPhone上；但其實，蘋果公司並未放棄自研晶片的計劃。



外媒報道，蘋果公司正考慮收購英特爾(Intel)旗下，於德國的調制解調器(modem)晶片部門，加快開發自家晶片的步伐。據報，若有關收購落實，英特爾在德國的數百名工程師將加入蘋果公司。



過往兩公司在調制解調器晶片上曾有合作，英特爾曾為iPhone供應有關晶片，不過在蘋果公司與高通因專利授權費紛爭後，高通拒絕為蘋果公司2018年新推出的iPhone供應晶片，而去年推出的三款新iPhone，均採用英特爾的調制解調器晶片。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。