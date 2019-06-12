經濟持續響警！中汽協：中國5月汽車銷量挫16%

內媒援引中國汽車工業協會(中汽協)報告，中國5月汽車銷量191萬輛，按年下降16.4%，首5個月汽車銷量按年下降13%。



其中，5月乘用車銷量按年下降17.4%，至156萬輛；新能源汽車銷量則按年增長1.8%，今年首5個月銷量更按年增長41.5%。



另一家統計機構中國乘用車市場訊息聯席會(CPCA)周二(11日)指出，5月汽車銷售量按年再跌12.5%，總數為161萬輛，連續第12個月減少，整體需求仍低迷。CPCA更稱，對汽車產業來說，這是一段相當艱難的時期，預料6月車市依然處於調整期。



由於汽車銷售是整體消費的前瞻指標，預示中國經濟增長續放緩。

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