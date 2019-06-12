【大行報告】高盛關注舜宇光學未來毛利表現

高盛發表研究報告指出，舜宇光學(02382)5月手機鏡頭出貨量按年增39%，持續超越台灣同業大立光，但毛利率仍然是關鍵，因市場對低端鏡頭的需求不斷增加及競爭加劇，可能會對毛利率產生影響。



該行仍關注舜宇未來毛利增長的潛力，因為隨着功能增值的方向轉移，以及用家追趕科技，手機鏡頭產業已趨向飽和。



另外，公司車載鏡頭保持適度增長，在過去3年收入貢獻保持在6%；5月出貨量增長仍疲弱，按年增29%，導致今年首5個月按年升23%，低於2017及2018年的41%及25%。



該行維持舜宇目標價70元，評級「中性」。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

