二手成交：迎海高層兩房戶減價115萬沽

利嘉閣地產首席聯席董事劉鵬昌透露，市場新近錄得馬鞍山迎海17座高層D室成交，單位實用面積約498方呎，為兩房連儲物房間隔，外望可享園林景觀。單位約於上年9月尾開始放售，業主原叫價950萬港元，經議價後減價115萬元或約12%，最後以835萬元以交吉形式獲買家承接，折合實用面積呎價約16,767元。



據悉，原業主於在2015年11月，以約717.2萬元買入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約117.8萬元，賺價約16%。



迎海本月至今累錄兩宗成交，平均實用面積呎價約16,230元，屋苑現時約有137個單位放盤，最低入場價為約780萬元起，而同類型單位入埸價則由800萬元起。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/