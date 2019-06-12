樓價UPDATES：大額豪宅接連錄成交

市區大額豪宅連錄買賣，西半山俊賢花園、以及九龍嘉皇臺均有三房連套房單位售出，成交價分別2,380萬及2,750萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山俊賢花園1座中層B室，實用面積863方呎，三房連套房間隔，以2,380萬元易手，實用呎價27,578元。



●筲箕灣香島1座高層A室，實用面積1,055方呎，三房連套房間隔，獲同區租客以月租約4萬元承租，實用呎租37.9元。原業主於2017年以約1,905.7萬元購入單位，租金回報逾2.5厘。



●薄扶林寶翠園1座高層A室，實用面積899方呎，三房連套房設計，成交月租50,000元，實用呎租55.6元。



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九龍區

●九龍塘嘉皇臺中層A室，實用面積1,039方呎，三房連套房間隔，成交價2,750萬元，實用呎價逾2.64萬元。



●長沙灣ONE NEW YORK高層B室，實用面積238方呎，一房間隔，最初開價約530萬元，放盤兩個月，減價約24萬元，以506萬元沽出，實用呎價21,261元。



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新界區

●元朗尚築高層5室，實用面積273方呎，開放式間隔，以404萬元沽出，實用呎價14,799元，原業主2015年6月以約338萬元入市，持貨4年帳面獲利66萬元，升值約20%。



●馬鞍山迎海17座高層D室，實用面積498方呎，兩房間隔，單位早在去年9月底放售，最初原叫價950萬元，終累減115萬元，以835萬元售出，減幅約12%，實用呎價16,767元。



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