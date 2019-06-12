歐股三大指數全線下挫

歐洲三大股市全線下挫，英國富時100指數跌0.3%，報7,376點；德國DAX指數跌0.3%，報12,119點；法國CAC指數跌0.45%，報5,384點。



消費品股受壓，運動用品公司Adidas股價挫1.3%；英美煙草跌逾2%；英國消費品集團Reckitt Benckiser跌逾1%。



西班牙時裝品牌Inditex公布首個財政季度業績，期內淨利潤為7.34億歐元，按年升9.9%。該公司股價亦漲0.75%。



傳歐洲數碼出版及媒體集團Axel Springer獲美國私募基金KKR & Co，提出溢價要約收購；前者股價大漲12.6%。



珠寶首飾品牌Pandora股價漲逾3.4%，此前在瑞典北歐斯安銀行(SEB)將其評級由「賣出」上調至「中性」。



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