股市恐更衰！中美「反枱」及英硬脫歐機會增

外國傳媒報道，目前金融市場再次受到不明朗因素影響，股市短期波動難免。



首先，美國總統特朗普再次威脅，是他叫停中美貿易談判，除非中國同意「4或5個要點」，否則沒有興趣磋商。他沒有明言「要點」是甚麼，僅稱是之前已談妥的內容，並表示中國非常想達成貿易協議，但要麼達成對美國有利的極佳協議，要麼就不達成協議。



其言論被市場解讀為「中美很難傾」。



與此同時，英國脫歐又起變數。在文翠珊辭職後，目前最被看好能角逐英國保守黨黨魁一職的「兩強」，分別是前外相約翰遜(Boris Johnson)及現任外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，勝出者將於7月底接任英國首相。



不過，歐盟執委會主席容克直言，「不喜歡」所有英國保守黨領袖候選人，準備好讓英國11月離開。



市場解讀為「英國很可能硬脫歐」。

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