【即市分析】舜宇光學難有大彈空間

東方產經專欄作者帥哥：舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量按月下滑，拖累股價急挫，現跌6.1%報69.1元。其他手機設備股亦受壓，瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)及比亞迪電子(00285)分別跌3至6%不等。



舜宇5月手機鏡頭出貨量按年升38.7%至1.07億件，按月跌5.8%；手機攝像模組出貨量3,969.9萬件，按年及按月分別升16.6%及2.1%；車載鏡頭出貨量391.8萬件，按年及按月分別升29.3%及3.9%。



多間大行就此發表報告，高盛仍關注舜宇未來毛利擴張潛力，因隨着功能增值的方向轉移，以及用家追趕科技，手機鏡頭產業已經趨向飽和，維持其目標價70元不變，評級「中性」。野村下調其評級至「中性」，目標價80元，關注華為展開第二輪削減訂單。至於大和則認為其股價調整為長線投資者吸納機會，維持「買入」評級，目標價110元。



該股近日跌至65元低見支持，惟升至75元水平已無力再上，即市再跌穿70元關，加上銷售數據未如理想，股價短線料難有大彈空間，暫不宜沾手為妙。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

