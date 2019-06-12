【多圖】九肚富豪．山峯頂層戶料再創項目新高價

豪宅新盤特色戶受追捧。富豪物業代理董事衞振聲表示，沙田九肚富豪·山峯銷售成績理想，頂層特色戶呎價高逾4.2萬港元。今日(6月12日)開放全新現樓特色戶予傳媒參觀，料可再創售價及呎價新高紀錄。



該單位為2座頂層A室複式戶，實用面積3,046方呎，屬同區最大頂層戶，並設534方呎的平台，以及1,289方呎天台。



對於修例事件，他認為，對豪宅物業氣氛影響不大。而有發展商放棄購入啟德商業地，只屬個別事件，公司仍會物色合適項目發展。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，下半年有機會下調樓按利息，料實物投資需求會增加，豪宅市道可受惠。



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