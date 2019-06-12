貿戰升級：中美談判前關鍵人物料今年內達協議

外國傳媒報道，曾是美國總統特朗普政府的高級貿易官員、中美貿易談判的關鍵人物，於今年3月因家庭原因離職的Clete Willems最新表示，中美最終是會達成協議，但時間上不會是6月28至29日二十國集團(G20)領導人峰會當日。



他指出，G20峰會只是繼續談判的催化劑，不是最後過程，預計仍需要3至6個月時間才能達成協議，時間上是合理的。



他對中美能達成協議的前景感到樂觀，因看到中國保持克制及言辭有變。與此同時，美墨能達成協議亦反映中美有妥協空間，令「握手」機會增加。

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