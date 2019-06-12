內地5月新增貸款1.18萬億人幣　民眾傾向增持現金

中國人民銀行公布，5月新增貸款1.18萬億元人民幣(下同)，稍低於市場預期1.3萬億元，4月為1.02萬億元。5月社會融資規模增1.4萬億元，與預期1.41萬億元差不多，4月為1.35萬億元。



5月貨幣供應M2按年升8.5%，略低於市場預期8.6%，4月為8.5%。值得留意的是，貨幣供應M0增4.3%，大幅高於預期及4月的3.5%，加上M1增3.4%，亦高於預期3.2%及4月2.9%。這意味着民眾及企業傾向增持現金，對經濟前景偏向觀望。



【小知識】

M0泛指「流通的現金」，是銀行體系外，各個單位的庫存現金和居民手持的現金的總和。

M1是「狹義貨幣」，以M0為基礎，加上企業、機關、團體、部隊、學校等各單位在銀行的活期存款。

M2是「廣義貨幣」，以M1為基礎，加上企業、機關、團體、部隊、學校等各單位在銀行的定期存款，以及城鄉居民個人在銀行的各項儲蓄存款，以及證券客戶的保證金。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。