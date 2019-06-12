代理指發展商棄購啟德商業地　暫未對市場有太大影響　

高銀金融(00530)放棄今年5月中以逾111億元投得的啟德舊機場跑道第4C區4號商業用地。中原（工商舖）寫字樓部高級資深營業董事陳雁樓表示，由於消息有待消化，今日(12日)寫字樓二手市場未見有太大反應。



事實上，去年9、10月中美貿戰影響下，有個別放盤曾割價一成沽售，但見今年樓價反彈，已後悔，加上憧憬下半年美國有機會減息，故現時業主普遍採「睇定啲」態度，不會貿然減價。



他又認為，雖然是次發展棄購商業地，相信只是個別個案，但由於該地位於九龍啟德，而東九龍空置率約10%相當較高，若經濟往後出現惡化，不排除對該區會有影響。不過，核心區空置率由於只有約1%至2%，估計不會因而受拖累。

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