【市後重點睇】港匯向好　道期跌41點

2019年06月12日 16:11
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    (美聯社圖片)

    ●美匯指數仍處96.6；港匯做好，高見7.8162；圓匯報108.3；歐元兌美元報1.133；英鎊企1.2739。在岸、離岸人民幣在6.91及6.92水平。金價升上1,337美元，布油報61.27美元，紐油報52.32美元。道指期貨跌41點。

    ●市後關注點
    -20:30　美國5月未季調消費物價指數(CPI)
    -22:30　美國上周EIA原油庫存變動

    ●恒生指數全日跌480點或1.73%，報27,308點；地產股捱沽，新世界跌4.75%。https://bit.ly/31tORg2

    ●A股快報：滬綜指跌0.5%，深成指失守9000點關。https://bit.ly/2WzYi9K

    ●亞洲股市：日股收跌74點，地產股有沽壓。https://bit.ly/2IwpGRa

    ●歐洲三大股市全線下挫，英國富時100指數跌0.3%，報7,376點；德國DAX指數跌0.3%，報12,119點；法國CAC指數跌0.45%，報5,384點。

    ●【即市分析】
    -金礦股展現避險功能。https://bit.ly/2KcnQbh
    -舜宇光學難有大彈空間。https://bit.ly/2KeuX2W

    ●【股匯攻略】美股納指已是強弩之末？https://bit.ly/2ZoTgPt

    ●【名家貼士】李偉傑：中交建小注博反彈。https://bit.ly/2I8lBDz

    ●【大行報告】美銀美林予港交所目標價307元。https://bit.ly/2XN77Pf

    ●股市恐更衰！中美「反枱」及英硬脫歐機會增。https://bit.ly/2KDieX8

    ●加快自家製！Apple擬購英特爾德國晶片部門。

    ●經濟持續響警！中汽協：中國5月汽車銷量挫16%。

    ●渣打：人幣貶值壓力若持續，人行或增發離岸央票。

    ●金管局：港元、外匯和貨幣市場有序運作。

    ●內地5月新增貸款1.18萬億人幣，民眾傾向增持現金。

    ●5月住宅平均呎租按月漲2.5%，升幅近7年最高。

    ●【多圖】九肚富豪．山峯頂層戶料再創項目新高價。https://bit.ly/2R9hEl3

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