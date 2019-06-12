【市後重點睇】港匯向好　道期跌41點

●美匯指數仍處96.6；港匯做好，高見7.8162；圓匯報108.3；歐元兌美元報1.133；英鎊企1.2739。在岸、離岸人民幣在6.91及6.92水平。金價升上1,337美元，布油報61.27美元，紐油報52.32美元。道指期貨跌41點。



●市後關注點

-20:30 美國5月未季調消費物價指數(CPI)

-22:30 美國上周EIA原油庫存變動



●恒生指數全日跌480點或1.73%，報27,308點；地產股捱沽，新世界跌4.75%。https://bit.ly/31tORg2



●A股快報：滬綜指跌0.5%，深成指失守9000點關。https://bit.ly/2WzYi9K



●亞洲股市：日股收跌74點，地產股有沽壓。https://bit.ly/2IwpGRa



●歐洲三大股市全線下挫，英國富時100指數跌0.3%，報7,376點；德國DAX指數跌0.3%，報12,119點；法國CAC指數跌0.45%，報5,384點。



●【即市分析】

-金礦股展現避險功能。https://bit.ly/2KcnQbh

-舜宇光學難有大彈空間。https://bit.ly/2KeuX2W



●【股匯攻略】美股納指已是強弩之末？https://bit.ly/2ZoTgPt



●【名家貼士】李偉傑：中交建小注博反彈。https://bit.ly/2I8lBDz



●【大行報告】美銀美林予港交所目標價307元。https://bit.ly/2XN77Pf



●股市恐更衰！中美「反枱」及英硬脫歐機會增。https://bit.ly/2KDieX8



●加快自家製！Apple擬購英特爾德國晶片部門。



●經濟持續響警！中汽協：中國5月汽車銷量挫16%。



●渣打：人幣貶值壓力若持續，人行或增發離岸央票。



●金管局：港元、外匯和貨幣市場有序運作。



●內地5月新增貸款1.18萬億人幣，民眾傾向增持現金。



●5月住宅平均呎租按月漲2.5%，升幅近7年最高。



●【多圖】九肚富豪．山峯頂層戶料再創項目新高價。https://bit.ly/2R9hEl3



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