【fb直播】恒指回吐好正常？

恒指連升4日累漲逾1,000點，周三(12日)高位急回！反彈完畢抑或是正常回吐？港匯抽高至逾5個月最強，1個月HIBOR衝上2008年以來最高水平，對後市有乜啟示？



重磅藍籌滙豐(00005)、友邦(01299)、騰訊(00700)、港交所(00388)全線向下！啟德地皮棄標，香港地產股亦回吐！有貨使唔使套現走人先？



舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量按年增長38.7%，不過按月要跌近6%，股價急瀉！大行睇法分歧，花旗指舜宇仍受華為禁令影響，但大和就唱好舜宇盈利恢復強勁增長，股價調整提供投資機會。信邊個好？



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