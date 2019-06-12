【地產專題】交投顯著放緩　上半年兩幢甲級商廈零成交

商廈做價高企，加上受中美貿易戰影響，導致交投明顯減慢。港島區9幢指標甲級物業今年截至6月中，合共只有22宗買賣個案，涉及成交金額僅約34.82億元，分別較去年上半年銳減約46.3%及51.3%。而期內更罕有地有兩幢未聞任何成交。



據中原工商舖資料，上述出現「零成交」的商廈，包括去年創出全港呎價新高61,800元紀錄的中環皇后大道中九號。另一幢則為同區環球大廈，該物業2018年呎價亦曾創新高，最高達44,210元。



其他項目承接力亦減慢，當中金鐘更屬重災區。該區4幢指標物業交投量全線下挫，跌幅最勁為全港呎價次高的遠東金融中心，上半年暫錄得一宗成交，涉及金額約4,548萬元。資料顯示，該廈去年同期表現活躍，共錄9宗個案，成交總值約15.94億元，即今年兩數字分別急跌89%及97.1%。



同區美國銀行中心市況相若，該廈同樣只錄1宗成交，涉資約1.43億元，較去年首6個月分別減少66.7%及83.6%。而海富中心期內則有兩宗買賣，成交金額共約1.98億元，按年減少60%及66.9%。



至於力寶中心表現已屬區內最佳，跌幅相對輕微，今年暫錄約7宗個案，總值共約4.59億元，相比去年同期分別下跌約22.2%及36.8%。



而灣仔的會展廣場辦公大樓雖暫只有1宗買賣，但由於屬大手個案，涉及三層全層樓面，合共約18億元，故交投雖回落66.7%，但成交總值則升141.9%。



該批物業中，唯獨上環區兩幢甲級交投錄得增長。信德中心今年暫錄8宗成交，總值約6.48億元，較去年同期升14.3%及28.8%。而區內中遠大廈則錄兩宗，共涉資約1.86億元，分別上升1倍及49.5%。



中原(工商舖)寫字樓部高級資深營業董事陳雁樓認為，今年上半年大部分指標商廈交投回落，情況為2015年後最淡靜。而市況轉差主要由於中美貿易戰升溫，導致投資前景不明朗，加上該類物業的業主及買家普遍具一定財力，故現時均採取觀望態度，不急於作出買賣決定。



他又表示，去年各商廈出現不少呎價新高個案，惟租金增長追不上樓價升幅，直接拖低回報率表現。不過，預計下半年市場將會消化不利的外圍經濟因素，並開始接受新的價格水平，料交投量將會回升。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。