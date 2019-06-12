恐怖異象！今次Apple連升6日　預示一個月內有股災？

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)股價乍現了千禧年科網爆泡的「噩耗」！如歷史重演，恐預示着一個月左右有股災！



截至周二(6月11日)，蘋果公司股價已連升6日，平了4月23日以來的升浪紀錄，並是4月8日連升9日後表現最佳。不過，今次連升6日與之前不同，就是這6日升幅都超過1%。對上一次最少6日或以上每日升幅逾1%已是2000年8月29日，當年是連續7日每天升逾1%。自從2000年後，蘋果公司股價「最叻」也是有20次連續4日升逾1%。



可惜的是，若歷史是一面鏡子的話，就絕對不值得高興。因為2000年那次，股價在高位徘徊約1個月左右，於2000年9月29日就上演單日「直插無水花」，狂瀉52%，之後短期內一沉不起。(本文附圖)



值得留意的是，今次伴隨着中美貿易戰隨時再升級，蘋果公司的產品有機會被加徵關稅。以今時今日該公司的影響力，一旦股價暴挫，勢會拖累美股，從而引發環球股災。

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