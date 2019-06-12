交銀國際洪灝：人幣「穿7」非重要問題　也非壞事

交銀國際研究部主管洪灝表示，人民幣波動反映中美貿易戰談判及市場數據，而人民幣兌每美元跌穿「7算」非重要問題，亦非壞事，未來「破7」機會較大，但中國仍可靈活調整政策。



至於貿易戰前景，他認為，每人有不同解讀，但現已進入談判不成的狀況，任何利好消息均利好股票市場走勢，認為投資者不必要過於悲觀及樂觀，而現時市場已反映貿易戰因素，惟強調事態發展已不能以一般邏輯去推論。



該行指，若美國不加徵餘下逾3,000億美元中國商品關稅，現時市場已達最差情況，恒指最低點約在26,000至27,000點之間；若美國加徵關稅，難以預測最差情況。交銀國際預計，滬綜指最壞情況約為2,100點，又指現時滬綜指市盈率已跌到2008年及2016年水平，若要回到2017年或更高水平，將需要更大政策刺激。



交銀國際推介下半年買入12隻股份，包括招商銀行(03968)、平安保險(02318)、世茂房地產(00813)、美團點評(03690)、中教控股(00839)、石藥集團(01093)、昆侖能源(00135)、中國電力(02380)、福萊特玻璃(06865)、吉利汽車(00175)、中國飛機租賃(01848)及海豐國際(01308)。

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