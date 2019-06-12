貿戰升級：人民幣倘「破7」　韓圜「呢關」勢倒下

外國傳媒報道，自中美貿易戰在5月初升級後，人民幣兌每美元一個月已大幅貶值約2.7%，直迫「7元」的重要心理關口，中國人民銀行更一度暗示放棄「保7」。若人民幣真的「破7」，與中國經濟關連甚深的南韓將更慘！



長期以來，韓圜一直是人民幣的替代避險貨幣，走勢與人民幣息息相關，隨着人民幣貶值，韓圜不僅跌至2017年1月以來最低，更同樣面臨「關口」保衛戰，要盡力避免兌每美元跌穿1,200韓圜的重要水平。



目前美元兌韓圜處於1,182水平，即港元兌韓圜約151。



今年以來，韓圜兌美元已大幅貶值約6%，為亞洲表現最差貨幣；相比之下，人民幣兌每美元雖然自5月初貿易戰升級以來大幅貶值約2.7%，但拉勻計今年以來僅貶值約0.6%。



就此，首爾Hi Investment & Securities首席經濟學家朴尚勳表示，如果中美爭端加劇，例如美國總統特朗普「晒冷」加徵關稅，韓圜將更受挫，兌每美元恐怕連1,250也保不住，即港元兌韓圜或見160水平。



美銀美林策略師Claudio Piron認為，若人民幣「破7」，韓圜恐跟隨「破1,200」。



堪憂的是，由於MSCI正分階段調整中國在新興市場指數的權重，令南韓股市面對多達35億美元被動資金撤出，對匯價來說無疑是火上加油。再者，南韓央行偏向在第4季減息救經濟，更難維穩韓圜。

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