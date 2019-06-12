【北水追蹤】繼續撐港股 主力掃入工行建行
2019年06月12日 17:31
東網電視更多新聞短片
恒指今日(周三)收跌480點，報27,308點。港股通全日成交額逾80億元，佔主板成交約10.47%，淨流入金額近32.7億元人民幣，為連續23個交易日錄得淨流入。
北水連續多日掃貨工商銀行(01398)，其港股通再錄得約8.9億元淨流入；建設銀行(00939)亦錄得約8.9億元淨流入。
騰訊控股(00700)股價回吐，其港股通淨流入8,558萬元；中國神華(01088)及招商銀行(03968)亦獲北水淨買入7,153萬元及4,161萬元。
內房股方面，融創中國(01918)及萬科企業(02202)之港股通分別錄得2,142萬元及4,009萬元淨流入。
另外，萬洲國際(00288)遭北水淨沽售3,952萬元。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。