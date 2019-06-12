【北水追蹤】繼續撐港股　主力掃入工行建行

恒指今日(周三)收跌480點，報27,308點。港股通全日成交額逾80億元，佔主板成交約10.47%，淨流入金額近32.7億元人民幣，為連續23個交易日錄得淨流入。



北水連續多日掃貨工商銀行(01398)，其港股通再錄得約8.9億元淨流入；建設銀行(00939)亦錄得約8.9億元淨流入。



騰訊控股(00700)股價回吐，其港股通淨流入8,558萬元；中國神華(01088)及招商銀行(03968)亦獲北水淨買入7,153萬元及4,161萬元。



內房股方面，融創中國(01918)及萬科企業(02202)之港股通分別錄得2,142萬元及4,009萬元淨流入。



另外，萬洲國際(00288)遭北水淨沽售3,952萬元。

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