貿戰升級：世貿警告倘全面開打　勢慘過08年金融海嘯

外國傳媒報道，世界貿易組織(WTO)對外關係主管Keith Rockwell周二(11日)警告，如果貿易戰全面開打，按經濟學家估計，全球貿易將驟減17%，即慘過2008年金融海嘯！



他表示，全球現時已出現許多限制貿易的措施，只是沒有全部被實行。在2017年10月至2018年10月期間，部分實行的貿易限制措施，已導致5,880億美元的國際貿易額受影響，該數字較之前一年急飆7倍。



貿易限制措施的定義包括關稅、海關程序、數量限制，以及自製率要求等。



Rockwell指出，第一季全球貨物進口已下跌3%，為3年以來最差，反映全球商業未能加速發展、製造業產出停滯、訂單下滑等問題，目前恐因貿易戰升級而變得更嚴重。

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